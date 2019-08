O português Gonçalo Oliveira, 265.º do ranking mundial de ténis, qualificou-se esta quarta-feira para os oitavos de final do challenger de Baotou, ao vencer o suíço Luca Castelnuovo, 545.º do ranking, na segunda ronda do torneio chinês.

O portuense impôs-se a Castelnuovo por duplo 6-4, em uma hora e 22 minutos, e vai disputar um lugar nos quartos de final frente ao australiano Aleksandar Vukic, 258.º do circuito.

