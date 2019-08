Governo britânico pede à Rainha para suspender o Parlamento

O governo britânico vai pedir à Rainha Isabel II para suspender o Parlamento, numa estratégia que tem por objetivo evitar que os membros se organizem de modo a impedir um Brexit sem acordo. A notícia está a ser avançada pelo The Guardian e pela BBC, dias depois de terem sido revelados e-mails enviados por Boris Johnson a pedir aconselhamento jurídico sobre uma eventual prorrogação do parlamento por cinco semanas a partir do início de setembro.

Segundo o The Guardian, os ministros britânicos estão neste momento a preparar uma reunião privada para discutir esta possibilidade com a Rainha num encontro que pode acontecer ainda esta semana — possivelmente ainda esta quarta-feira — em Balmoral. Se Isabel II aceder ao pedido de Boris Johnson, o Parlamento só voltaria aos trabalhos a 14 de outubro e apenas depois de um discurso oficial da Rainha.

Isso ajudaria a administração britânica a ganhar tempo, acrescenta a BBC, já que dava poucas hipóteses aos membros do Parlamento para avançar com as leis que podiam travar Boris Johnson de tirar o Reino Unido da União Europeia sem um acordo, que se avançar tem de ser apresentado no máximo a 31 de outubro. Esse é a data limite para a saída do Reino Unido da União Europeia, que acontece nesse dia mesmo que o país não chegue a qualquer acordo.

