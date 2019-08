Greta Thunberg chega esta quarta-feira a Nova Iorque a bordo do veleiro ecológico

A ativista ambiental sueca Greta Thunberg, que se recusou a viajar de avião para evitar emissões poluentes, chega esta quarta-feira a bordo de um veleiro ecológico a Nova Iorque, onde participa numa cimeira das Nações Unidas.

Depois de cruzar o Atlântico em cerca de duas semanas, numa embarcação proveniente do Reino Unido, a jovem que luta por uma ação concertada contra o aquecimento global será recebida pela ONU com uma frota de 17 barcos, um para cada um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

A ativista pelo clima iniciou a viagem no dia 14 de agosto, no porto de Plymouth (sudoeste da Inglaterra), numa aventura que também a levará ao Canadá, México e, por fim, ao Chile, onde está previsto participar noutra conferência sobre a emergência climática, em dezembro.

Home Sweet Home since 14 days. Soon last evening onboard Malizia ll. Tomorrow we reach New York. pic.twitter.com/f83Q3Km5hB — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 28, 2019

Antes da cimeira da ONU, a 23 de setembro, Greta Thunberg vai participar em manifestações de jovens.

A sueca de 16 anos, na origem de um movimento mundial de estudantes, que se uniram numa greve climática para pressionar a ação dos governos em defesa do clima, recusou-se a viajar de avião, devido à poluição que provoca, e procurou uma alternativa ambientalmente sustentável, tendo optado por se deslocar num veleiro ecológico, equipado com painéis solares e turbinas submersas que geram eletricidade sem dióxido de carbono.

O barco, Malizia II, foi cedido gratuitamente para a viagem pelo filho da princesa Carolina do Mónaco, Pierre Casiraghi. A jovem viaja acompanhada pelo pai, por um cineasta e por Pierre Casiraghi, neto do falecido rei do Mónaco, Rainier III.

Durante o próximo ano, Greta Thunberg vai fazer uma pausa nos estudos para continuar a consciencialização sobre as mudanças climáticas e pressionar os líderes mundiais a intensificar os esforços para conter o aquecimento global.

Day 14. 119 miles from Manhattan. Very light winds south of Long Island. pic.twitter.com/8A6JLqN3iO — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 27, 2019

