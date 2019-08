Ministro do Ambiente brasileiro, Ricardo Salles, internado no hospital militar de Brasília

O Ministro do Ambiente brasileiro, Ricardo Salles, está internado no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, desde a madrugada desta quarta-feira, avançou o portal de notícias G1.

De acordo com o boletim médico divulgado nesta manha, Salles estava “assintomático” quando chegou ao hospital, tendo a equipe médica decido por manté-lo internado para fazer exames de rotina. O ministro “evoluiu durante o período noturno sem intercorrências clínicas”, escreveu no comunicado Nestor Francisco Miranda Júnior, diretor técnico de saúde do HFA. Um novo boletim será divulgado às 20h00 (16h00 no Brasil), segundo o jornal O Globo.

Jair Bolsonaro disse, depois de ter sido informado pela imprensa brasileira da internação, que “ele tá bastante jovem [44 anos], sei que isso não tem idade, tá… Mas ele não tá na pilha de nervos nessa situação, tá muito bem, estamos conversando, é uma pessoa excepcional… Um ministro exemplar”.

Salles tinha uma reunião às 9h00 locais (13h00 em Portugal) com a Procuradora-Geral da República brasileira, Raquel Dodge, e o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, para a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica das Águas Jurisdicionais Brasileiras, que foi cancelada.

Em atualização

Continuar a ler