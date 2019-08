Missão secreta dos EUA torna-se na mais longa estadia no espaço

O voo de um Boeing X-37 tornou-se no programa de teste militar secreto mais longo de sempre depois de ter passado 719 dias seguidos em órbita à volta da Terra, confirmou à CNN o porta-voz da Força Aérea dos Estados Unidos da América, William Russell. O avião espacial foi colocado no espaço no âmbito de uma missão não tripulada e não tem data de regresso, afirmou William Russell. Só voltará à Terra depois de cumpridos os objetivos da missão, que são secretos.

Este Boeing X-37 é o quinto do mesmo modelo a ser enviado para o espaço para programas de teste secretos dos Estados Unidos. Foi levado a bordo de um foguetão Falcon 9 da SpaceX em setembro de 2017 e está em órbita desde então num percurso chamado OTV-5. No caso da missão anterior, a OTV-4, o avião ficou em órbita durante 718 dias até ser reenviado para a Terra em maio de 2017.

Sabe-se que todos estes aviões estão envolvidos num projeto de desenvolvimento de tecnologia espacial reutilizável, provavelmente relacionado com a criação de novos sistemas de navegação ou com mecanismos inovadores de aterragem. É por isso que estes veículos, apesar de serem aviões, são tão semelhantes ao Space Shuttle da NASA — a agência espacial norte-americana — mas em ponto pequeno.

Há quem julgue que estes aviões também podem estar a participar em atividades de espionagem levadas a cabo pela Força Aérea dos Estados Unidos a partir do espaço. Ou que a tecnologia dos veículos está a ser usada para testar armas fora do olhar dos satélites. Isso nunca foi confirmado nem desmentido pelos norte-americanos, que também mantêm em segredo todos os contratos de fabricação e financiamento destes projetos.

