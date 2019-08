Novas reformas no Estado aumentaram 20%

Mais de seis mil trabalhadores da função pública aposentaram-se nos primeiros sete meses do ano, está a noticiar o Dinheiro Vivo.

O número de beneficiários da Caixa Geral Aposentações (CGA) aumentou 19,5%, o que equivale a mil pessoas, em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o Dinheiro Vivo, que analisou os dados divulgados na terça-feira pela Direção-Geral do Orçamento, este é o maior número de novos pensionistas da CGA de sempre.

O documento dá ainda conta que o valor médio das novas pensões está a subir. Quem se aposentou em junho, por exemplo, ganhou mais 125 euros do que quem se reformou no mesmo mês do ano passado. E quem se aposentou em julho recebeu mais 102 euros do que quem se reformou no mês anterior.

O motivo, explica o Dinheiro Vivo, é o aumento dos salários dos funcionários públicos, o facto de as carreiras serem mais longas e a diminuição do número de reformas antecipadas.

