População brasileira atinge 210,1 milhões de pessoas em 2019

O Brasil registou uma população de 210,1 milhões de pessoas em 2019, informou esta quarta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O organismo destacou que o crescimento populacional total do país, medido pela taxa geométrica de crescimento, foi de 0,79% ao ano, exprimindo uma queda do crescimento quando comparado com o mesmo período de 2018.

Dos 5.570 municípios do país, 28,6% apresentaram redução populacional, segundo o mesmo levantamento.

Os três Estados mais populosos do Brasil estão na região sudeste, São Paulo (45,5 milhões), Minas Gerais (21 milhões) e Rio de Janeiro (17,1 milhões), enquanto os três menos populosos ficam na região norte, Roraima (576,5 mil), Amapá (829,4 mil) e Acre (869,2 mil). A cidade de São Paulo continua a ser a mais populosa do país, com 12,2 milhões de habitantes, seguida pelo Rio de Janeiro (6,7 milhões), Brasília (3 milhões) e Salvador (2,9 milhões).

O IBGE frisou que, em 2019, pouco mais de metade da população (57,4%, o equivalente a 120,7 milhões de habitantes) se concentra em 324 cidades com mais de 100 mil habitantes. Por outro lado, na maioria das cidades do país (3.670 municípios), com população até 20 mil pessoas, residem apenas 15,2% da população brasileira, ou seja, 32 milhões de pessoas.

