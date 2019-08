Rapper britânico baleado em assalto à habitação de luxo no Algarve

O rapper inglês Mist, de 27 anos, foi baleado na noite desta terça-feira numa perna durante um assalto na Quinta do Lago, no Algarve, avançou a imprensa britânica.

A invasão terá sido feita por “dois ou três homens com um sotaque irlandês”, e resultou no roubo do passaporte, telemóvel e joias do cantor, diz o jornal britânico Mirror.

Rhys Thomas Silvester, nome verdadeiro do rapper, foi encaminhado para o Hospital de Faro e o seu estado de saúde ainda não foi explicado. Terá sido levado para o hospital por dois amigos que estavam na casa.

A Polícia Judiciária e a GNR já terão feito buscas no local pelos assaltantes, que ainda não foram localizados.

Em atualização

