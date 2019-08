Temperaturas vão subir nos próximos dias. São esperadas máximas de 36º C no continente

As temperaturas continuam a subir em todo o país e Évora e Beja, com máximas previstas de 34º C, podem ser os distritos onde o calor mais se fará sentir esta quarta-feira. À semelhança de terça-feira, Lisboa espera 30º C, enquanto Portalegre e Setúbal vão chegar aos 31º C, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). No norte do país, o Porto ficará pelos 23º C e a sul, no Algarve, as máximas não deverão chegar aos 30º C.

Nos Açores, a chuva persiste, devendo dar tréguas a partir de quinta-feira. Mas os termómetros vão subir com o aproximar do fim de semana: na quinta-feira, Beja e Portalegre esperam 34º C, Castelo Branco 35º C e Évora pode mesmo atingir os 36º C. A previsão é a mesma para sexta-feira, com Lisboa a poder atingir máximas de 33º C. Ainda assim, a nebulosidade vai continuar a marcar presença em todo o país, com mais incidência no norte do continente.

Para já, há esta quarta-feira 24 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Castelo Branco, Santarém, Portalegre, Guarda, Viseu e Bragança que estão em risco muito elevado de incêndio. Até sexta-feira, e devido à subida das temperaturas, o risco de incêndio vai aumentar e abranger cada vez mais área de Portugal continental, segundo as previsões do IPMA.

