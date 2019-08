15 soluções que vão desaparecer do seu carro. E já

Nos seus mais de 100 anos de história, nunca os automóveis evoluíram de forma tão acelerada. Não o fazem por pressão dos consumidores e muito menos dos fabricantes, mas sim porque os legisladores, especialmente o europeu, decidiu que a solução para a melhoria do ar que respiramos passa pela concepção e produção de veículos menos poluentes e capazes de emitir menos CO 2 para a atmosfera, o que se pode traduzir por um consumo mais reduzido.

Para cortar na quantidade de combustível queimado e, com ela, minorar a quantidade de carbono lançado para a atmosfera, faz todo o sentido optimizar a aerodinâmica. É este o motivo que leva os fabricantes a passarem a analisar à lupa pormenores que até aqui não achavam importantes, fundamental quando se pretende que a média das emissões de cada marca não ultrapasse os 95 g de CO 2 por quilómetro, um valor normal para um motor a gasolina que anuncie um consumo médio de 4,9 litros (segundo o método WLTP), ou 4,2 litros caso consuma gasóleo. Valores acessíveis para um modelo do segmento B, como o Renault Clio, mas inacessíveis para os modelos dos segmentos C, D, E ou superiores. A menos que se recorra à electrificação, total ou parcial.

Se as motorizações e a aerodinâmica estão (e vão continuar) a evoluir a um ritmo alucinante, o mesmo promete acontecer com o habitáculo, onde os utilizadores querem estar cada vez mais conectados, assistir a filmes, aceder à Internet, até para adquirir mais potência, mais autonomia ou um upgrade de equipamento. Para oferecer tudo isto, também o interior dos automóveis vai ter de ser mexido, adaptando-se aos novos tempos.

Por todos estes motivos, preparámos uma lista de equipamentos e dispositivos que vão desaparecer rapidamente dos automóveis modernos. Não por uma questão de moda, mas porque ou já não são necessários ou a realidade obriga a diferentes opções. Veja na galeria o que vai deixar de ver.

