Álbum de inéditos de Bernardo Sassetti “Solo” sai em setembro

Um álbum de inéditos, póstumo, com composições que o pianista Bernardo Sassetti gravou em 2005 nos Açores, sairá em setembro, sendo o primeiro de uma série discográfica, foi esta quinta-feira anunciado.

A diretora artística da Casa Bernardo Sassetti, Inês Laginha, explicou à agência Lusa que “Solo” reúne temas inéditos escolhidos de sessões de gravação que Bernardo Sassetti fez em 2005 durante três dias no Teatro Micaelense, em São Miguel. Era sabida a existência de um “piano muito especial” naquele teatro, um Steinway, pelo que Bernardo Sassetti pediu ao diretor da sala micaelense para passar lá uns dias a trabalhar, com o produtor Nelson Carvalho, recordou Inês Laginha.

Na altura, o pianista fez uma pré-produção do material gravado, tendo agora Nelson Carvalho e Inês Laginha feito uma segunda seleção. “Dava para perceber a direção” das composições de Sassetti, mas para “Solo” foram escolhidos apenas os temas mais inéditos, que não estão fixados em gravações.

Segundo Inês Laginha, nesse material de gravação constam, por exemplo, temas que Bernardo Sassetti fez para a banda sonora dos filmes “Alice”, de Marco Martins, e “A Costa dos Murmúrios”, de Margarida Cardoso, mas que foram agora deixados de fora.

“Solo” inaugura uma série de nove álbuns de material inédito que a Casa Bernardo Sassetti quer editar nos próximos tempos, cumprindo uma das missões desta associação cultural criada em setembro de 2012, quatro meses depois de Bernardo Sassetti ter morrido, aos 41 anos.

“Começamos com este solo porque é o mais puro possível”, justificou Inês Laginha.

A Casa Bernardo Sassetti, com o apoio da Direção-Geral das Artes, propôs-se a fazer duas edições discográficas por anos, estando ainda por confirmar o lançamento, ainda este ano, do registo em álbum da música que Sassetti fez para o conto “A menina do mar”, de Sophia de Mello Breyner Andresen, que em 2011 tinha tido narração de Beatriz Batarda.

“Solo” terá um pré-lançamento no dia 5 de setembro no Teatro Thalia, em Lisboa, durante o qual se ouvirá a música de Bernardo Sassetti acomapanha por projeção de desenho em tempo real pelo ilustrador António Jorge Gonçalves.

