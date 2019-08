Benfica vai jogar com Zenit, Lyon e RB Leipzig na fase de grupos da Liga dos Campeões. Juventus de Ronaldo encontra Atl. Madrid de Félix

Depois de cair logo na fase de grupos da edição passada da Liga dos Campeões, ao ficar em terceiro num grupo que incluía Bayern Munique, Ajax e AEK, o Benfica surgiu no sorteio da temporada 2019/20 enquanto único representante português: a eliminação do FC Porto ainda no playoff, às mãos dos russos do Krasnodar, não só deixou os encarnados isolados enquanto portugueses no sorteio da Champions como também garantiu a subida da equipa de Bruno Lage do Pote 3 ao Pote 2, evitando desde logo Real Madrid, Atl. Madrid, Borussia Dortmund, Shakhtar Donetsk, Nápoles, Tottenham e Ajax.

Esta temporada, o Benfica ficou então no Grupo G com o Zenit, o Lyon e o RB Leipzig. O sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, que decorreu esta quinta-feira no Forum Grimaldi, no Mónaco, ditou ainda um encontro entre Cristiano Ronaldo e João Félix, já que Juventus e Atl. Madrid ficaram ambos no Grupo D — onde também está o Lokomotiv Moscovo de Éder e João Mário. A primeira jornada joga-se entre os dias 17 e 18 de agosto. O quadro completo dos grupos é então o seguinte:

Grupo A: PSG (França), Real Madrid (Espanha), Club Brugge (Bélgica), Galatasaray (Turquia)

Grupo B: Bayern Munique (Alemanha), Tottenham (Inglaterra), Olympiacos (Grécia), Estrela Vermelha (Sérvia)

Grupo C: Manchester City (Inglaterra), Shakhtar Donetsk (Ucrânia), Dínamo Zagreb (Croácia), Atalanta (Itália)

Grupo D: Juventus (Itália), Atl. Madrid (Espanha), Bayer Leverkusen (Alemanha), Lokomotiv Moscovo (Rússia)

Grupo E: Liverpool (Inglaterra), Nápoles (Itália), Salzburgo (Áustria), Genk (Bélgica)

Grupo F: Barcelona (Espanha), Borussia Dortmund (Alemanha), Inter Milão (Itália), Slavia Praga (República Checa)

Grupo G: Zenit (Rússia), Benfica, Lyon (França), RB Leipzig (Alemanha)

Grupo H: Chelsea (Inglaterra), Ajax (Holanda), Valencia (Espanha), Lille (França)

The official result of the 2019/20 #UCLdraw! ???? 3⃣ toughest groups are __ __ & __ ???? pic.twitter.com/c7Xdro1vhn — #UCLdraw (@ChampionsLeague) August 29, 2019

De destacar que esta é a 10.ª fase de grupos da Liga dos Campeões consecutiva que o Benfica integra, num registo assinalável que só encontra paralelo no historial do Real Madrid, do Barcelona e do Bayern Munique.

Continuar a ler