Brexit: Líder escocesa dos conservadores deverá demitir-se esta quinta-feira

Somam-se as reações à suspensão do Parlamento britânico, pedida pelo Governo de Boris Johnson e aceite pela Rainha Isabel II. Mais de um milhão de pessoas já assinaram a petição contra a decisão, ultrapassando largamente o número mínimo de 100.000 assinaturas para que seja debatida na Câmara dos Comuns. E o número continua a subir. Ao mesmo tempo, segundo a imprensa britânica, a líder do Partido Conservador na Escócia, Ruth Davidson, deverá demitir-se ainda durante esta quinta-feira.

Fontes ouvidas pela Sky News dão conta de que a decisão de Davidson é motivada por questões pessoais — por querer passar mais tempo com a família –, mas também profissionais — sobretudo as divergências com Boris Johnson face ao Brexit e não apenas os acontecimento de quarta-feira. Por isso, a decisão da escocesa já deverá ter sido tomada há mais tempo.

Ruth Davidson lidera os tories escoceses desde 2011 e é contra um Brexit sem acordo. Durante o referendo de 2016, Davidson fez campanha pela permanência do Reino Unido na União Europeia e chegou a debater contra Boris Johnson num debate televisivo.

Nicola Sturgeon, primeira-ministra da Escócia, disse na quarta-feira que o plano de Boris Johnson é “um dia negro para a democracia do Reino Unido”: “Parece que Boris Johnson pode realmente estar prestes a fechar o Parlamento para forçar um Brexit sem acordo. A menos que os deputados se unam para pará-lo na próxima semana, o dia de hoje vai entrar para a história como um dia muito negro para a democracia do Reino Unido”, escreveu no Twitter. E deixou um conselho a Ruth Davidson.

Dadas as suas declarações anteriores contra um Brexit sem acordo, seria bom ter a confirmação de Ruth Davidson hoje [quarta-feira] de que todos os deputados Tory escoceses apoiarão o esforço de vários partidos na próxima semana para pará-lo. E que eles também se oporão à tentativa de Boris Johnson de encerrar o Parlamento”, publicou no Twitter.

Nick Bowles, que este ano saiu do Partido Conservador depois de ter apresentado um plano para um Brexit mais “suave”, que foi recusado duas vezes, também já se pronunciou na rede social Twitter esta quinta-feira. “O comportamento descuidado dos destruidores que agora controlam o Partido Conservador torna muito mais provável várias reformas políticas e constitucionais: representação proporcional, uma constituição escrita e separação de poderes entre o executivo e o Parlamento. Eles podem vencer esta batalha em particular. Mas vão perder a guerra.”

The cavalier behaviour of the wreckers who now control of the Conservative Party makes several political and constitutional reforms much more likely: proportional representation, a written constitution and separation of powers between the executive and Parliament 1/ — Nick Boles MP (@NickBoles) August 29, 2019

O Governo britânico refutou as críticas, garantindo que vai haver tempo para debater sobre o ‘Brexit’, afirmou esta quinta-feira o ministro para os assuntos parlamentares, Jacob Rees-Mogg.

“Vai existir o debate sobre o Discurso da Rainha, que normalmente dura entre quatro a cinco dias, e durante esse período as pessoas [deputados] podem levantar qualquer tema que desejem. Podem dedicar o tempo todo a discutir a saída da União Europeia. Mas também vai realizar-se o Conselho Europeu e haverá tempo para discutir quaisquer decisões que sejam tomadas nesse Conselho”, disse à BBC.

Entretanto, uma petição contra a suspensão do Parlamento britânico já conseguiu mais de 1 milhão de assinaturas, e o número continua a aumentar.

“O parlamento não pode ser suspenso ou dissolvido a menos que o artigo 50.º tenha sido suficientemente prolongado ou a intenção do Reino Unido de sair da União Europeia tiver sido cancelada”, lê-se na petição.

O artigo 50.º do Tratado da União Europeia, que rege a saída de um Estado-membro, dita que um país possa sair dois anos após o pedido formal de saída, data que pode ser adiada a pedido do País em causa e com a concordância de todos os outros Estados-membros. A data atual para a concretização do Brexit é 31 de outubro. O primeiro-ministro britânico já prometeu que o país sairá da UE nesse dia, “com ou sem acordo”.

O antigo primeiro-ministro conservador, John Major, colocou em causa a legalidade da decisão de Boris Johnson, acrescentando não ter dúvidas de que o objetivo foi “contornar um Parlamento soberano que se opõe à sua política sobre o Brexit”. Em reação, Johnson garantiu que é “completamente mentira” que esteja a tentar evitar que o Parlamento se organize de modo a impedir um Brexit sem acordo.

Um pouco por todo o Reino Unido multiplicam-se os protestos — num dos quais uma portuguesa deixou o seu testemunho emocionado. E foram já apresentadas duas ações judiciais contra a suspensão do Parlamento. Uma entregue por Gina Miller, uma ativista que já em 2016 recorreu à justiça para forçar o parlamento a legislar contra o Brexit antes que o artigo 50 fosse invocado. A ação agora entregue por Miller num tribunal superior é um recurso urgente para analisar o plano de Boris Johnson de suspender o parlamento. A ativista argumenta que pode provar que o primeiro-ministro “enganou o país”.

A outra ação judicial parte das mãos dos advogados de um grupo de deputados escoceses — que acreditam ser possível reverter a suspensão do parlamento e que a decisão de Johnson é inconstitucional — e vai ser apresentada num tribunal da Escócia. Aqueles opositores do Brexit acreditam que é possível reverter a suspensão do parlamento e vão pedir aos juízes que receberem o caso para declararem a medida ilegal e inconstitucional.

Os deputados ainda vão reunir a 3, 4 e 5 de setembro, mas o Parlamento será suspenso a partir de 9 de setembro. Uma nova sessão só será reaberta a 14 de outubro.

