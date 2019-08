Contratação de 61 médicos de família beneficia 87.150 utentes do Norte

A contratação de 61 novos especialistas em Medicina Geral e Familiar vai permitir que 87.150 utentes das unidades de cuidados de saúde primários do Norte ganhem médico de família, anunciou esta quinta-feira a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte.

Em comunicado, a ARS Norte revelou que as 61 vagas disponibilizadas, 57 para os Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) e quatro para as Unidades Locais de Saúde (ULS), foram preenchidas na totalidade, sendo os novos especialistas alocados às unidades mais carenciadas.

“Com a colocação destes médicos, cerca de 87.150 utentes vão passar a contar com o seu médico de família e verão garantida a acessibilidade a cuidados de saúde de qualidade, personalizada e de forma continuada”, sublinhou.

A ARS Norte realçou que com estas contratações dá melhores respostas às pessoas, garantindo-lhes um direito constitucional.

Os médicos serão colocados nos municípios de Amarante, Matosinhos e Baião, no distrito do Porto, em Cinfães, Lamego, Tarouca, Tabuaço, São João da Pesqueira, Moimenta da Beira e Resende, distrito de Viseu, em Vieira do Minho, distrito de Braga, em Mesão Frio, Alijó, Santa Marta de Penaguião, Régua, Vila Real, Valpaços e Boticas, no distrito de Vila Real, em Freixo Espada à Cinta, no distrito de Bragança, e Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo.

Na nota, a ARS Norte lembrou que estas 61 novas contratações acrescem às outras 20 que aconteceram no passado mês de fevereiro e que permitiram atribuir médico de família a mais de 25.500 utentes.

