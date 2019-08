Cristiano Ronaldo perde prémio de Jogador do Ano da UEFA para Virgil Van Dijk. Holandês é o primeiro defesa a ganhar o troféu

Virgil Van Dijk conquistou o prémio de Melhor Jogador do Ano da UEFA e Cristiano Ronaldo foi o segundo classificado. O central do Liverpool e da seleção holandesa venceu o prémio individual pela primeira vez, depois de Luka Modric ter sido o escolhido na temporada passada. Já o jogador português, que já recebeu esta distinção três vezes (2013/14, 2015/16 e 2016/17), é o segundo mais votado pelo segundo ano consecutivo, já que em agosto do ano passado ficou atrás do médio croata. Lionel Messi, do Barcelona e da seleção argentina e vencedor do troféu em duas ocasiões (2010/11 e 2014/15), foi agora o terceiro classificado.

O central holandês torna-se assim o primeiro defesa a ser considerado o melhor jogador da UEFA e o primeiro defesa desde 2006, quando o italiano Fabio Cannavaro conquistou a Bola de Ouro, a ganhar um prémio individual aberto a todas as posições no relvado. “Agradeço aos meus colegas de equipa. Sem eles não teria conseguido o que consegui. Foi um caminho longo mas é parte da minha jornada, é parte do que eu sou. Precisava de ter passado por tudo isto, tive de batalhar. Estou muito orgulhoso por receber este troféu”, disse Van Dijk.

No primeiro ano em quatro em que não conquistou a Liga dos Campeões, depois de levantar o troféu ao serviço do Real Madrid em 2016, 2017 e 2018, Cristiano Ronaldo tinha a seu favor a liga italiana que venceu ao serviço da Juventus, a Supertaça de Itália que ganhou também com os bianconeri e ainda a Liga das Nações, que amealhou em junho com a Seleção Nacional. Além disso — e mesmo com a eliminação nos quartos de final da Champions às mãos do Ajax –, o jogador português contava com a memória do hat-trick que apontou na segunda mão dos oitavos de final, em Turim perante o Atl. Madrid, e que valeu a passagem da Juventus à fase seguinte.

Por outro lado, Lionel Messi tinha como argumentos a conquista da liga espanhola e da Supertaça de Espanha e ainda o facto de ter capitaneado o Barcelona até às meias-finais da Liga dos Campeões. O jogador dos catalães foi também o melhor marcador do Campeonato espanhol, com 36 golos (mais 15 do que o segundo classificado, Benzema) e ainda esteve na seleção argentina que ficou no terceiro lugar da Copa América deste verão. Virgil Van Dijk ficou no segundo lugar da Premier League, a um ponto do campeão Manchester City e com a melhor pontuação de sempre dos reds, conquistou a Liga dos Campeões ao bater o Tottenham na final do Wanda Metropolitano e ainda foi o capitão da seleção holandesa que chegou à final da Liga das Nações, onde perdeu com Portugal.

Na gala que decorreu esta quinta-feira no Mónaco, o brasileiro Alisson, do Liverpool, foi considerado o melhor guarda-redes do ano, o holandês Van Dijk foi considerado o melhor defesa do ano, o também holandês De Jong foi o médio do ano e o argentino Messi ganhou o prémio de melhor avançado do ano. Lucy Bronze, lateral do Lyon e da seleção inglesa, foi considerada a melhor jogadora do ano.

