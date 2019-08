Diogo Marreiros medalha de bronze nos europeus de pista de patinagem de velocidade

Diogo Marreiros conquistou esta quarta-feira para Portugal a medalha de bronze na prova de um quilómetro dos campeonatos Europeus de pista de patinagem de velocidade, que decorrem em Pamplona, Espanha.

O atleta luso completou o percurso em 1.19,236 minutos, a 110 milésimos do ouro do italiano Giuseppe Bramante e a 24 milésimos do espanhol Patxi Pela.

O atleta de Lagos assegurou o pódio nos derradeiros metros, após desviar-se de confusão na frente do pelotão e cortar a meta em acrobática espargata sobre patins.

Na quinta-feira, cumpre-se um dia de descanso, iniciando-se na sexta-feira o Campeonato da Europa de estrada.

