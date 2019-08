EUA sabiam que Indonésia queria tentar travar independência de Timor-Leste

Meses antes do referendo sobre a independência de Timor-Leste, o governo dos Estados Unidos da América já estava ciente de que as forças indonésias estavam determinadas a impedir a independência, tendo para esse efeito criado, armado e dirigido milícias em Timor-Leste, capazes de criar uma onda de “terror e violência, escreve o jornal The Guardian.

Esta é mais uma revelação feita depois de divulgados 600 telegramas desclassificados pelos Estados Unidos, no aniversário dos 20 anos do referendo. Os telegramas são referentes ao período entre o entre final de 1998 e o início da presidência do líder indonésio Abdurrahman Wahid, em 2000.

Segundo o jornal britânico, os telegramas revelam que o governo do presidente Bill Clinton estava consciente, ainda no ano que antecedeu o referendo, das intenções das Forças Armadas da Indonésia “em impedir um voto de independência em Timor-Leste através do terror e da violência”. Meses antes do referendo, a agosto de 1999, as autoridades norte-americanas reuniram evidências suficientes para concluir que os militares indonésios estavam a armar milícias.

Em fevereiro de 1999, por exemplo, um relatório do departamento de inteligência norte-americano citava funcionários da embaixada de Jacarta que revelavam que os militares indonésios estavam “a armar pequenos grupos itinerantes de grupos” e que havia militares à paisana a participar neles.

Em março, o departamento de inteligência militar detetou “laços estreitos” entre as milícias militares e locais, “muitas criadas por forças indonésias e oficiais de inteligência”, mencionando especificamente uma decisão do comandante das forças indonésias, o general Wiranto, de inícios de 1999, em fornecer “centenas de armas às milícias”.

Continuar a ler