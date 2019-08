Incêndio num camião condiciona trânsito no IP3 em Tondela

A circulação estava a fazer-se de forma condicionada, ao final da tarde desta quinta-feira, no Itinerário Principal (IP) 3, em Valverde, Tondela, devido ao incêndio num camião, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.

A mesma fonte disse à agência Lusa que “a cabine de um pesado ficou em chamas”, o que inicialmente motivou o corte do trânsito no IP3, que liga Viseu a Coimbra. “Esteve cortado a partir das 18h08 e, às 18h34, ficou com trânsito alternado, nas duas faixas do sentido Coimbra – Viseu”, explicou.

Segundo a mesma fonte, o camião viajava no sentido Viseu – Coimbra, tendo-se imobilizado antes do cruzamento para Valverde, Nandufe e Canas de Santa Maria.

Para o local, deslocaram-se oito operacionais, apoiados por três viaturas.

Continuar a ler