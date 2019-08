“O que vou fazer? Como vou ficar?” Portuguesa interrompe entrevista para falar contra o Brexit

Durante um protesto contra a prorrogação do Parlamento britânico, aprovada esta quarta-feira pela Rainha Isabel II, foi o testemunho emocionado de uma portuguesa — residente no Reino Unido há 20 anos — um dos que mais deu que falar. Aos microfones da Sky News, a emigrante questionou: “O que vou fazer? Como vou ficar? Quais são os meus direitos? Estou no escuro”.

O testemunho foi descrito como “apaixonado” pela cadeia de televisão.

A Portuguese national interrupted an interview to speak passionately to Sky News during protests against prorogation, saying she had "given her youth" to the UK For more on this story, head here: https://t.co/Bw9GJrZl0b pic.twitter.com/sFCZ1cnvrO — Sky News (@SkyNews) August 28, 2019

Sem se identificar — apenas disse que era portuguesa e que vive no país há duas décadas — a emigrante interrompeu uma entrevista da estação britânica, para dizer: “Sou portuguesa, trabalhei aqui 20 anos e não tenho voz. O esquema de regularização [do estatuto migratório obrigatório para os cidadãos europeus residentes no Reino Unido] não está a resultar.”

“Dei a este país a minha juventude. Estou muito grata por aquilo que me ensinaram. Mas devem integrar-me em todo este processo. Não posso simplesmente ser chutada daqui para fora. Eu construí coisas para vocês, tomei conta dos vossos filhos e tratei dos mais idosos deste país. Agora expulsam-me com o quê? Com o quê? Sinto-me muito magoada com o que eles [os apoiantes do Brexit no Parlamento] fizeram com Inglaterra. Eu vim para aqui e juntei-me à força de trabalho. E estou muito orgulhosa”, disse, visivelmente emocionada.

“E o que lhe disseram?”, questiona o jornalista. “Disseram-me que o meu número de seguro nacional não correspondia ao que devia ser. Agora dizem que têm de parar o processo porque 31 de outubro [a data prevista para a saída do Reino Unido da União Europeia] está a chegar.”

A emigrante mostrou-se preocupada não só com o futuro do País, mas também com o seu próprio. “O que vou fazer? Como vou ficar? Quais são os meus direitos? Estou no escuro, como muitas pessoas. Tenho muitos amigos ingleses que nunca me fariam isto. Porque é que este parlamento que não foi eleito nos fez isto?”

A prorrogação do Parlamento foi aceite pela Rainha esta quarta-feira, depois do pedido do governo birtânico liderado por Boris Johnson. A decisão já está, porém, a ser contestada nos tribunais. O jornal The Guardian conta que já foram apresentadas duas ações judiciais para tratar a suspensão do Parlamento.

Segundo a BBC, mais de um milhão de pessoas já assinaram a petição contra a suspensão do parlamento britânico.

