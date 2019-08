Presidente italiano dá luz verde a Conte para formar Governo. Salvini fica de fora

O Presidente italiano, Sergio Mattarella, deu luz verde ao primeiro-ministro demissionário, Giuseppe Conte, para formar governo e pôs de fora o líder da Liga e ministro da Administração Interna, Matteo Salvini — que a 8 de agosto desfez a coligação de governo entre o Movimento 5 Estrelas (M5E) e a Liga, colocando Itália numa crise política. Conte tinha apresentado a demissão na semana passada, na sequência desta rutura.

O presidente italiano recebeu na manhã desta quinta-feira o primeiro-ministro demissionário, Giuseppe Conte, depois dos partidos Movimento 5 Estrelas (M5E) e Democrático (PD) terem anunciado um acordo para a formação de um novo executivo em Itália. “Expressámos ao Presidente da República a nossa luz verde para um governo com uma nova maioria política. Comunicamos ao presidente que aceitamos a proposta do M5E no nome para presidente do Conselho [primeiro-ministro]”, referiu Nicola Zingaretti, citado pelo Corriere della Sera.

Continuar a ler