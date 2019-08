Daniel Carriço e Podence são as novidades: a convocatória de Portugal para os jogos da qualificação para o Europeu

Fernando Santos anunciou esta quinta-feira os 25 convocados de Portugal para o duplo compromisso da qualificação para o Campeonato da Europa 2020. A Seleção Nacional encontra a Sérvia, em Belgrado, no dia 7 de setembro (19h45), e a Lituânia, em Vilnius, no dia 10 de setembro (19h45). Depois de garantir a conquista da primeira edição da Liga das Nações, no início de junho, Portugal regressa ao apuramento para o Europeu para tentar inverter os dois empates iniciais (Ucrânia e Sérvia).

Estes são os convocados para os próximos jogos da Seleção! #TodosPortugal pic.twitter.com/gBnA4MBGc5 — Portugal (@selecaoportugal) August 29, 2019

Em comparação com a última lista de convocados de Fernando Santos, na antecâmara da Liga das Nações, só se regista uma saída das escolhas: o avançado Dyego Sousa, que saiu do Sp. Braga rumo ao futebol chinês. Entram na convocatória Daniel Carriço, central do Sevilha, Renato Sanches, médio que acabou de trocar o Bayern Munique pelo Lille, e ainda Daniel Podence, avançado do Olympiacos da Grécia. O antigo jogador do Sporting estreia-se nas chamadas à Seleção Nacional e pode tornar-se o 41.º jogador a cumprir a primeira internacionalização pela mão de Fernando Santos, numa longa lista cujo último inscrito foi João Félix. Destaque ainda para a manutenção de Cristiano Ronaldo nas escolhas, já que o capitão da Seleção falhou os primeiros dois jogos do apuramento e só regressou para a fase final da Liga das Nações.

A lista final de eleitos para o duplo compromisso é a seguinte:

— Guarda-redes (3): Beto (Goztepe), José Sá (Olympiacos), Rui Patrício (Wolverhampton)

— Defesas (8): João Cancelo (Manchester City), Nelson Semedo (Barcelona), Daniel Carriço (Sevilha), José Fonte (Lille), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Benfica), Mário Rui (Nápoles), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

— Médios (7): Danilo (FC Porto), Rúben Neves (Wolverhampton), William Carvalho (Betis), Bruno Fernandes (Sporting), João Moutinho (Wolverhampton), Pizzi (Benfica), Renato Sanches (Lille)

— Avançados (7): Bernardo Silva (Manchester City), Podence (Olympiacos), Gonçalo Guedes (Valencia), Rafa (Benfica), Cristiano Ronaldo (Juventus), Diogo Jota (Wolverhampton), João Félix (Atl. Madrid)

Sobre Podence, Fernando Santos explicou que “há dois anos” que Rui Jorge, selecionador Sub-21, lhe falava sobre o jogador do Olympiacos. “Foi quando o levou para o Campeonato da Europa Sub-21 mas ele depois passou por uma fase em que não tinha regularidade. Entretanto começámos a observar o Olympiacos e ele saltou-me à vista. E quando é assim quero vê-lo ao vivo. Tem um enorme potencial e mostrou muita qualidade para cá estar”, disse o selecionador nacional, que comentou ainda a chamada de Daniel Carriço, central que tem apenas uma internacionalização, registada já em 2015.

“Na última [convocatória] só podia levar 23, nesta posso levar 24 ou 25 jogadores porque posso deixar jogadores fora da convocatória. E como os dois jogos são fora, pensei que ia ter mais dificuldades em chamar um jogador se tivéssemos um azar com um cartão vermelho, uma lesão, por isso levámos quatro centrais. O Daniel é um jogador que temos seguido com muita regularidade e que se tem vindo a afirmar no Sevilha”, acrescentou Fernando Santos, que garantiu ainda que a Seleção Nacional só tem um jogador “indiscutível”, que é Cristiano Ronaldo.

Sobre o apuramento para o Euro 2020 — Portugal está no quarto lugar do Grupo B, com dois pontos, atrás de Ucrânia, Luxemburgo e Sérvia –, o selecionador nacional diz que o objetivo para os próximos dois jogos “é simples”. “Vamos ter seis jogos decisivos, aliás, à semelhança do que tem sido no passado. As contas para nos apurarmos são simples, temos de vencer todos os jogos para acabarmos no primeiro lugar e garantir o apuramento direto. Obviamente que respeitamos a qualidade de todos os nossos adversários mas neste momento só temos este pensamento. Sei que a minha equipa pode chegar lá, mesmo com dificuldade”, concluiu Fernando Santos.

