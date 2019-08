Carvalhal diz que duelo com Sporting é “o teste mais exigente” para o Rio Ave

O treinador do Rio Ave considerou esta sexta-feira que a visita ao Sporting, no sábado, da quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol, vai ser “o teste mais exigente” para sua equipa.

Carlos Carvalhal lembrou que o Rio Ave “está em evolução e tem vindo a melhorar de dia para dia”, esperando nesta deslocação a Lisboa “uma equipa forte a atacar, mas também a defender quando o adversário a isso obrigar”.

“É o teste mais exigente, ainda para mais porque o Sporting lidera o campeonato e vem de uma vitória importante e de um jogo muito bem conseguido. É, sem dúvida, um jogo difícil, mas não me lembro de ir a Alvalade e de ter um jogo que não fosse assim. Jogar com o Sporting é sempre complicado”, assumiu Carlos Carvalhal.

Apesar dessas dificuldades, o treinador da formação vila-condense garantiu “um Rio Ave que vai tentar entrar em todos os estádios para tentar vencer”.

“Temos de estar focados naquilo que podemos fazer e esperar que o nosso jogo seja capaz de trazer pontos. Não vamos subjugar a nossa identidade em função da estratégia. Se o adversário nos obrigar a jogar mais atrás do que queríamos, vamos ter que o fazer e ser eficientes. Queremos fazer um jogo positivo e tentar fazer golos, se possível em ataque continuado. Mas é importante ter bola para também obrigar o Sporting a defender”, antecipou o treinador dos vila-condenses.

Sobre o Sporting desta temporada, Carlos Carvalhal falou numa equipa com “uma boa dinâmica, que entra forte no jogo, e que tem qualidade coletiva e individual”, garantindo estar preparado para combater todos esses aspetos.

“Não vamos ser surpreendidos e vamos tentar surpreender. Queremos aproveitar as poucas debilidades que este tipo de equipas tem. Será um jogo que irá valer muito pelo coletivo das equipas”, afirmou o treinador.

Este duelo com o Sporting, representa também um regresso de Carlos Carvalhal ao Estádio José Alvalade, para defrontar um emblema que já comando, na época 2009/10, confessando que será “um reencontro especial”. “A devoção e a militância dos adeptos do Sporting é absolutamente fascinante e regressar a Alvalade toca-me também no lado emocional. Fico contente por voltar”, confessou o agora treinador do Rio Ave.

Para este desafio, Carlos Carvalhal convocou todos os jogadores disponíveis, deixando de apenas de fora Nadjack, que se encontrar a recuperar de lesão prolongada. O técnico volta a contar com o defesa central Messias, que regressa de castigo.

O duelo entre Rio Ave, 12.º com três pontos e menos um jogo, e Sporting, líder do campeonato com sete, está agendado para sábado, às 19h00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

