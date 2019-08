Coimbra recebe Festival de Cerveja Artesanal com mais de 20 marcas

A primeira edição do Brew! Coimbra decorre de 13 a 15 de setembro, no Exploratório Centro Ciência Viva, e conta com mais de 100 tipos de cerveja artesanal de mais de 20 marcas.

O festival, dedicado à cerveja artesanal, conta com mais de 100 tipos de cerveja, a grande maioria nacional, e regista também a presença de produtores da região de Coimbra, disse à agência Lusa João Claro, promotor do evento coorganizado pela Praxis, produtora de cerveja da cidade.

Pelo evento, será possível experimentar cervejas ditas tradicionais, como outras mais experimentais, seja cerveja sem glúten, cerveja de abóbora ou à base de frutos, contou. Segundo João Claro, a organização espera receber cerca de 10 mil visitantes no festival. Para além da venda de cerveja à pressão, haverá também pontos de venda em garrafa, sendo um evento de entrada gratuita.

Dentro do recinto, para provar as diferentes cervejas, é necessário comprar o copo do festival (que custa três euros), bem como fichas para usar junto de cada cervejeiro, explicou.

No festival, para além de cerveja, haverá provas comentadas de gastronomia regional, um espaço de restauração, conferências, bem como um programa cultural associado, com vários concertos e ‘Dj sets’.

O festival conta com o apoio de diversas entidades, como a Câmara de Coimbra, a Águas de Coimbra, o Turismo Centro de Portugal ou a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra.

