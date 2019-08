Caso Ângelo Rodrigues. Infarmed insta PJ e ASAE a investigarem medicamentos com testosterona

A Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) pediu à Polícia Judiciária (PJ) e à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) que investigasse medicamentos com testosterona à venda em Portugal.

O pedido de colaboração surge numa altura em que o ator e cantor Ângelo Rodrigues está a lutar pela vida no Hospital Garcia da Orta, após ter levado injeções de testosterona que lhe terão provocado uma paragem cardíaca que acabou por ser revertida pelos médicos.

Em comunicado enviado à imprensa, o Infarmed confirma que “estão autorizados no nosso país três medicamentos contendo testosterona, com indicações terapêuticas bem estabelecidas e cuja utilização carece de prescrição para a sua dispensa e sendo a sua administração efetuada por profissionais de saúde”.

No entanto, o regulador do setor farmacêutico suspeita que existam medicamentos ilícitos a circular no mercado paralelo ou que os remédios autorizados estejam a circular de forma ilegal, apesar de não ter existido “qualquer reporte de uso ilícito destes medicamentos no circuito legal”.

