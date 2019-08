Irmão de ginasta Simone Biles suspeito de envolvimento em triplo homicídio

Tevin Biles-Thomas, irmão mais velho da ginasta norte-americana Simon Biles, foi detido esta quinta-feira por suspeitas de estar envolvido em três homicídios cometidos numa festa de Passagem de Ano em Ohio, avançou o jornal Cleveland.com. O homem de 24 anos está a ser acusado de homicídio voluntário, crime doloso e de ter prestado falsos testemunhos às autoridades. Ficará detido pelo menos até 13 de setembro, dia em que será presente a um juiz. É a única detenção feita até ao momento neste caso.

Simone Biles, vencedora de 20 medalhas em campeonatos mundiais, quatro das quais de ouro, reagiu no Twitter às notícias publicadas esta sexta-feira sobre o irmão: “Estou a digerir os meus sentimentos. Não falem comigo”, publicou.

eating my feelings don’t talk to me

