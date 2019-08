Irmão de Prince encontrado morto em casa. Tinha 66 anos

Alfred Jackson, meio irmão de Prince e um dos herdeiros do cantor, foi encontrado morto na sua casa em Kansas City, no estado norte-americano de Missouri esta quinta-feira, de acordo com informação avançada pelo site TMZ. Tinha 66 anos.

O corpo de Alfred Jackon — que era irmão de Prince pelo lado da mãe — foi encontrado por volta das 10h30. Foi outro irmão, Bruce Jackson — do lado do pai e por isso não é familiar de Prince —, que o encontrou àquela hora depois de o ter ido visitar a casa.

Em atualização

