Jornal francês de desporto L’Équipe troca emblema do Benfica pelo do FC Porto

O jornal francês de desporto L’Équipe trocou, na capa da edição em papel desta sexta-feira, o emblema do Benfica pelo do FC Porto, numa grelha sobre o sorteio de equipas na fase de grupos da Liga dos Campeões 2019/2020.

Os símbolos das águias e dos dragões estão trocados na capa da edição em papel, como pode ser visto na publicação diária que o jornal faz no Twitter. Nas outras duas edições — em formato online –, o símbolo do Benfica aparece lado a lado com as equipas do Red-Bull Leipzig e os Zénith de São Petersburgo.

Voici les Unes du journal L'Équipe ce vendredi 30 août.

???? Le journal > https://t.co/lTxaC9Q2WQ

???? La numérique > https://t.co/WtYnZpuIkR pic.twitter.com/U6gWCjxvm9 — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 30, 2019

As críticas ao jornal não se fizeram esperar nesta rede social depois de as capas terem sido publicadas, com vários utilizadores a lamentarem o engano “grosseiro” e a exigirem pedido de desculpas “de um jornal como o L’Equipe”.

Définitivement pas une erreur que j’espérais, ou que je puisse accepté, d’un journal comme L’équipe. — Paulo Fontes (@pdfontes) August 30, 2019

Attend mais c’est quand même grave de réussir à ce tromper dans le logo de benfica la ???????? — biof (@bioFa_seNun) August 30, 2019

Des excuses pour cette erreur grossière peut-être, non?https://t.co/uuXYavg3j1 — Sylvester (@paspas___31) August 30, 2019

O jornal de desporto, fundado em 1946, é um dos mais conceituados na imprensa francesa e mundial, e já chegou a vender um milhão e meio de cópias, quando, por exemplo, os ‘bleus’ conquistaram o Mundial de futebol de 1998.

Continuar a ler