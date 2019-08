Matthew McConaughey vai ser professor universitário já no próximo semestre

Quase a completar 50 anos, idade redonda a que chega em novembro, Matthew McConaughey está de regresso à faculdade, desta vez enquanto professor. O ator já vencedor de um Óscar pela sua participação no filme “O Clube de Dallas”, de 2013, vai dar aulas de cinema na Universidade do Texas, que fica em Austin (Texas). McConaughey é desde 2015 professor convidado no departamento de rádio, televisão e filme da Moody College, que faz parte da universidade já citada, mas no próximo semestre passa a fazer parte do corpo docente.

Entrevistado pelo The New York Times, Noah Isenberg, presidente do respetivo departamento, esclareceu que o papel do ator representa “um relacionamento mutuamente benéfico”, sendo que a escolha de McConaughey é, também, um reconhecimento da contribuição que este deu à universidade. “Isto formaliza a nossa relação. A paixão dele pelo cinema não tem limites”.

O ator, que tem uma casa em Austin, formou-se em cinema naquela universidade em 1993.

Com o arranque do próximo semestre, o ator dará aulas a cerca de 40 alunos, que vão estudar dois filmes nos quais Matthew McConaughey entrou — “The Gentlemen”, que estreia em 2020 e ainda não tem título em português, e “Fuga”, um drama de 2012 cujo realizador deverá marcar presença na sala de aula. Num testemunho citado pelo The New York Times, McConaughey afirma que esta era a aula que gostaria de ter tido quando ele próprio era estudante.

O ator começou por despertar a atenção da indústria no arranque na década de 90, quando participou em “Juventude Inconsciente”. No início dos anos 2000 entrou em diversas comédias românticas ao lado de nomes como Jennifer Lopez, Kate Hudson e Sarah Jessica Parker. Mais tarde, haveria de vencer o Óscar de melhor ator com o filme “O Clube de Dallas”.

Continuar a ler