Novo filme da Netflix conta a história da relação entre os papas Bento XVI e Francisco

“Ele tem sido o meu maior crítico”, confessa Bento XVI. “A forma como ele vive é uma crítica, os seus sapatos são uma crítica”. Ao piano, numa sala, ou no jardim, a relação entre o papa emérito Bento XVI e aquele que viria a ser nomeado seu sucessor é documentada no novo filme da plataforma de streaming Netflix.

“Dois Papas” tem lançamento confirmado no Festival de Toronto e acompanha a passagem da batina papal de Bento XVI, interpretado por Anthony Hopkins — ator que ficou conhecido pelo seu papel de Hannibal Lecter em “O Silêncio dos Inocentes” — para o então cardeal Bergoglio. A representação do papa Francisco, nomeado em março de 2013, fica a cargo de Jonathan Pryce — que participou na série de sucesso “A Guerra dos Tronos”. A relação confidente entre ambos é destacada no primeiro trailer da longa metragem, já divulgado pela Netflix.

A direção ficou a cargo do brasileiro Fernando Meirelles (Ensaio sobre a Cegueira) e o argumento que dramatiza os factos reais foi escrito por Anthony McCarten.

Ainda não há data oficial de lançamento do filme em Portugal. No entanto, o trailer anuncia que “Dois Papas” estará disponível no serviço da Netflix disponível em Portugal já “este natal”.

