River Plate nas meias-finais da Libertadores, na reedição da final de 2018

O River Plate assegurou na quinta-feira a presença nas meias-finais da Taça Libertadores de futebol, e marcou encontro com o rival Boca Juniors, ao empatar 1-1 no terreno do Cerro Porteño, depois do triunfo por 2-0 em casa.

Em Assunção, o detentor do principal troféu sul-americano de clubes empatou o encontro com um golo de Nicolás De la Cruz, aos 52 minutos, depois de Nelson Haedo Valdez ter dado esperança aos anfitriões, aos oito.

Nas meias-finais, o River Plate vai defrontar o Boca Juniors, ‘carrasco’ do Liga de Quito, enquanto o Flamengo, de Jorge Jesus, vai enfrentar o Grêmio de Porto Alegre, campeão da Libertadores em 2017.

