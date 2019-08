Sporting com PSV, FC Porto com Feyenoord, Sp. Braga com Wolverhampton e V. Guimarães com Arsenal na fase de grupos da Liga Europa

E se o sorteio da Liga dos Campeões, esta quinta-feira, só contava com uma equipa portuguesa, o sorteio da Liga Europa desta sexta-feira incluía quatro representantes portugueses. FC Porto, Sporting, Sp. Braga e V. Guimarães — o primeiro via Liga dos Campeões, o segundo por ter sido terceiro na Primeira Liga, os outros dois por terem superado a terceira eliminatória de apuramento e o playoff — conquistaram uma vaga na segunda competição europeia e ficavam então a saber quais os três adversários que vão enfrentar na fase de grupos.

FC Porto e Sporting estavam ambos no Pote 1, na qualidade de cabeças de série, e evitavam por isso equipas como Manchester United, Arsenal (que é o finalista vencido da temporada passada), Roma e Sevilha. O Sp. Braga, no Pote 2, escapava a PSV e Eintracht Frankfurt mas o V. Guimarães, no Pote 4, estava à mercê de todos os ditos favoritos à passagem à próxima fase, ainda que também escapassem desde logo a AZ Alkmaar e Glasgow Rangers. O quadro da fase de grupos da Liga Europa, sorteado esta sexta-feira no Forum Grimaldi, no Mónaco, é então o seguinte:

Grupo A: Sevilha, Krasnodar, APOEL, Qarabag, Dudelange

Grupo B: Dínamo Kiev, Copenhaga, Malmö, Lugano

Grupo C: Basileia, Krasnodar, Getafe, Trabzonspor

Grupo D: Sporting, PSV, Rosenborg, LASK

Grupo E: Lazio, Celtic, Rennes, Cluj

Grupo F: Arsenal, Eintracht Frankfurt, Standard Liège, V. Guimarães

Grupo G: FC Porto, Young Boys, Feyenoord, Glasgow Rangers

Grupo H: CSKA, Ludogorets, Espanyol,

Grupo I: Wolfsburgo, Gent, St. Étienne, Olexandriya

Grupo J: Roma, Borussia Mönchengladbach, Basaksehir, Wolfsberg

Grupo K: Besiktas, Sp. Braga, Wolverhampton, Slovan Bratislava

Grupo L: Manchester United, Astana, Partizan, AZ Alkmaar

