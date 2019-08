Startup polémica diz que tem 175 trabalhadores e ativo intangível de milhares de milhões

A Yupido, a empresa que em 2016 deu que falar por ter um capital social de 28,77 mil milhões de euros, publicou as contas de 2018, revelou o Expresso (acesso condicionado). A startup diz ter 175 trabalhadores: 133 homens e 42 mulheres. Mas nem tudo está igual, já que o dinheiro em caixa e depósitos bancários que chegaram a ter valores, segundo a empresa, de 243,3 milhões de euros, foi reduzido em 2018 para 1400 euros.

Fundada em julho de 2015 por Hugo Martins, Cláudia Alves e Torcato Jorge, a Yupido continua sediada nas Torres de Lisboa, mas tem escritório em Telheiras e rapidamente se tornou viral nas redes sociais. Contudo, não há informação de ter feito alguma faturação e tem um prejuízo de 3879,24 euros. Já gastos com os 175 trabalhadores, não há.

Segundo o relatório de crédito consultado na Informa D&B, citado pelo Expresso, a Yupido afirma continuar a ter como ativos intangíveis o mesmo valor que tinha em 2016, quando surgiu a polémica: 28,77 mil milhões de euros, duas vezes mais o capital social da Galp e 15 vezes o da Sonae. Porquê? Porque essa será a avaliação que a empresa diz ter sobre a plataforma tecnológica “inovadora” em que estará a trabalhar.

O chamado caso Yupido começou em setembro de 2017 com várias partilhas no Twitter, depois de um professor da Universidade do Minho ter descoberto que o valor do capital social desta empresa atingia 28,8 mil milhões de euros, levantando dúvidas sobre a sua legalidade. O caso gerou uma grande polémica e foi investigado pelo Ministério Público e pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC), bem como pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, avançou a SIC em maio do ano passado, decidiu suspender por dois anos António José Alves da Silva, o revisor oficial de contas (ROC) que comprovou que a Yupido valia 28,8 mil milhões de euros no último aumento de capital da empresa.

Alves da Silva chegou a dizer ao Observador que, quando viu a imagem da “televisão” que os fundadores e um grupo de técnicos lhe mostraram, lembrou-se logo de Steve Jobs porque ia “revolucionar o sistema”. O ROC explicou ainda que foi contactado apenas para fazer a avaliação do bem, mas que não podia revelar “os caminhos que seguiu para chegar aos 28,8 mil milhões” porque tinha assinado um compromisso profissional de sigilo.

Segundo o que foi avançado na altura pelo Eco, Alves da Silva escreveu no relatório que o bem intangível (isto é, não em dinheiro) da Yupido tratava-se de uma “plataforma digital inovadora de armazenamento, proteção, distribuição e divulgação de todo o tipo de conteúdo media” e que se destacava “pelos algoritmos que a constituem”.

Em agosto, foi revelado pelo DN e JN que o Ministério Público arquivou o caso da Yupido. A investigação demorou dois anos e não resultou na constituição de qualquer arguido.

