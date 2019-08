Este é o carro mais preto do mundo. Não acredita?

Preto mais preto que este não há. Parece uma frase publicitária, mas é a mais pura das verdades. No reino das cores, o preto figura entre aquelas que têm maior procura. Mas dentro do tom há as variações brilhantes e mate, além das mais ou menos “densas”. Isso até surgir este “super-preto”, pintura que vai aparecer pela primeira vez a cobrir um automóvel, no próximo salão de Frankfurt.

Vantablack é um pigmento que se caracteriza por absorver praticamente (99,96%) toda a luz que sobre ele incide, não reflectindo nada. Desenvolvida pela Surrey Nanosystems em 2014, esta curiosa tinta é produzida a partir de minúsculos pedaços de carbono e é há muito utilizada, sobretudo em objectos para uso no espaço, como por exemplo no revestimento de câmaras e telescópios, para os proteger da luz do Sol. E a prova é que “Vanta” não provém de qualquer associação a vantagem, mas sim de Vertically Aligned Nanotube Arrays.

A BMW decidiu exibir no próximo Salão de Frankfurt – que abre as portas à imprensa a 10 de Setembro, para acolher o público dois dias depois – um X6 revestido a Vantablack, mas numa versão especial denominada Vantablack VBx2. A diferença para o pigmento original é que este reflecte 1% da luz incidida, o que permite ter uma noção dos contornos do SUV alemão, em vez de transmitir a ideia que estamos perante um desenho bidimensional.

Para o responsável pelo design da BMW, Hussein al-Attar, a Vantablack VBx2 abre um novo conjunto de possibilidades para os estilistas da marca, cuja função é explorar as formas, os brilhos e as nuances. Mas se espera que a nova tinta venha a ser utilizada num modelo de série, é melhor saber que será pouco provável. Primeiro porque é extremamente cara, sendo o segundo motivo a sua reduzida resistência aos maus-tratos e à fricção. O X6 com a nova cor é apropriadamente apelidado BMW VBX6.

