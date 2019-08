Lyon. Um morto e nove feridos em esfaqueamento

Dois homens com facas foram responsáveis pelo ataque na estação de metro de Laurent Bonnevay de Villeurbanne, em Lyon, França, que fez este sábado um morto e nove feridos. Um dos suspeitos já foi detido, avança o Le Figaro.

Ainda não há informação sobre o motivo que levou os homens a perpetrarem este ataque que ocorreu pelas 16h30 locais (15h30 de Lisboa). Neste momento, o acesso à estação está vedado e há uma grande operação policial a decorrer para encontrar o outro suspeito.

[No Twitter, o jornalista freelancer Sotiri Dimpinoudis partilhou um vídeo da comoção no local. Um dos suspeitos foi dominado por uma pessoa no local e entregue às autoridades]

#Breaking: just in – Reports of a stabbing spree in the french city of #Lyon in #France, reports say that 6 people got wounded and one suspected got arrested and was mastered by bystander. pic.twitter.com/UPHVNwB0gg

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) August 31, 2019