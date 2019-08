Rui Rio e as sondagens encomendadas. “São como as bruxas”: não acredita, “mas que as há, há”

O presidente do PSD, Rui Rio, diz que não faz “fé nenhuma” nas sondagens que fazem prever um mau resultado para o PSD, “sobretudo esta última que saiu agora”, da Pitagórica, que aponta para um resultado pouco superior a 20% para o PSD. Rio diz que há sondagens “feitas para produzir determinados resultados” — essas “são como as bruxas, eu não acredito nelas mas que as há, há”.

Em declarações aos jornalistas no Pontal, onde o PSD faz este fim de semana a sua habitual rentrée política, o líder do PSD diz que “há sondagens que são tecnicamente bem feitas mas se enganam, porque estas coisas não são tão matematicamente medíveis como isso” e, “depois, há aquelas que são feitas para produzir determinados resultados”. Essas são sondagens que “podem desmotivar algumas pessoas” não o desmotivam a ele: “pelo contrário”.

Se há coisa que não faço fé é em sondagens, sobretudo esta última que saiu agora — agora não vou explicar porquê, tinha de voltar atrás. Faço fé naquilo que é o trabalho e as propostas — depois o povo irá dizer”.

Rui Rio diz que “é possível [o PSD ganhar]”. “É difícil mas não é tão difícil quanto escrevem, particularmente tão difícil quanto escrevem as sondagens. Podem sair umas sondagens atrás das outras para ver se desmotivam as pessoas — podem desmoralizar algumas mas não me desmoralizam a mim, de certeza”, afiança Rui Rio.

Eu tenho um plano A, que é ganhar. Não há plano B, nem C, nem D. Depois, no dia 6 de outubro, farei as análises que forem necessárias.”

O líder do PSD comentou, também, a notícia que faz manchete no jornal Expresso este sábado. Segundo o semanário, foi assinado pelos candidatos a deputados do PSD um “compromisso de honra” — mas “há três declarações” diferentes: uma geral, para todos os candidatos, que não têm nenhum processo a decorrer, que se saiba; a dos arguidos; e a dos acusados. A introdução é adaptada”, disse José Silvano, secretário-geral do partido.

Rui Rio confirmou que “todos os candidatos a deputados assinaram um compromisso que no caso de sermos condenados em primeira instância, automaticamente suspendemos o lugar de deputados. havendo recurso e transitado em julgado, se formos condenados, demitimo-nos”. “Querem que as pessoas sejam culpadas porque há uma notícia nos jornais. Na câmara do Porto fui arguido 5 ou 6 vezes, já sei o que a casa gasta”.

O líder do PSD diz que “temos de lutar pela presunção de inocência. Se pelo facto de acusar alguém isso é automaticamente condenar a pessoa, não precisamos de tribunais, está a sentença feita pelas primeiras páginas dos jornais nas tabacarias. É intolerável em democracia”.

Continuar a ler