Um bombeiro e um civil ficaram feridos durante o combate a um incêndio em mato no Monte da Caparica, concelho de Almada, segundo o Correio da Manhã. O fumo chega ao IC20, a via rápida da Caparica.

Fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro de Setúbal disse ao jornal que as chamas não deverão aproximar-se do IC2, nem levar ao corte do trânsito. Segundo informação no site da Proteção Civil, no terreno estão 35 operacionais, apoiados por oito meios terrestres e um meio aéreo.

