Três mortos e vários feridos em tiroteio no Texas. Suspeito morto pela polícia

As autoridades no estado do Texas, nos EUA, afirmam que há várias vítimas num tiroteio nas cidades de Odessa e Midland. De acordo com o The New York Times, há dois mortos confirmados e pelo menos 20 feridos. A polícia local matou um dos suspeitos e o que estava em fuga já foi preso. Um dos atiradores deles, em Odessa, terá roubado uma carrinha dos correios e terá a guiado desenfreadamente pela cidade a disparar indiscriminadamente contra peões. Outro, em Midland, estava num carro da marca Toyota a disparar também.

O incidente começou cerca das 16 horas locais (22h de Lisboa) quando “duas ou três” pessoas começaram a disparar contra condutores na Interstate 20 e na Highway 191, que liga Midland a Odessa, avançou o mesmo jornal.

Um dos hospitais que recebeu seis das vítimas do tiroteiro, o Midland Memorial Hospital, afirmou à ABC que três estão em estado crítico, e três estão estáveis.

A universidade do Texas está a pedir aos estudantes para não saírem dos edifícios nos quais se encontram. “Fiquem nos vossos dormitórios e não abram as portas”. A polícia está a alertar todos os cidadãos para “saírem das estradas”.

Em declarações à ABC News, a porta-voz da Casa Branca Stephanie Grisham garantiu que o Presidente dos EUA Donald Trump tem estado a ser informado.

No início deste mês, em El Paso, no mesmo estado, um jovem de 21 anos entrou num hipermercado Walmart e matou 20 pessoas num tiroteio.

