Alemanha. Eleições na Saxónia podem levar a vitória da extrema-direita

O partido de extrema-direita Alternative für Deutschland (Alternativa para a Alemanha, AfD na sigla original), pode ser o vencedor das eleições reginais da Saxónia este domingo. Os estados da Saxónia como Brandeburgo estão a escolher novos representantes. A Saxónia tem tido como principal partido o CDU, de Angela Merkel.

O AfD entrou pela primeira vez no Parlamento nacional nas últimas eleições, conquistando 13% dos votos e 94 lugares. A sua influência estende-se a todas as zonas do país, onde já tem membros eleitos também nos parlamentos regionais.

Com a subida do AfD, como revelam as sondagens, também está a subida dos Verdes, que têm tido menos influência na antiga Alemanha de leste.

Só na Saxónia, espera-se que o AfD consiga alcançar quase 20% dos resultados (nas últimas eleições teve 9,7%). Já em Brandeburgo pode conseguir subir os 12,2%.

Se o partido de extrema-direita for o vencedor na Saxónia, a formação de um governo regional pode ser complicada porque nenhum dos partidos da oposição quer coligar-se o AfD. Atualmente, a região alemã é liderada por uma coligação da CDU e dos socialistas alemães (o SPD).

O AfD tem sido um ds principais partido na Saxónia nos últimos anos. As críticas crescentes à emigração na Alemanha e o descontentamento da população têm levado nos últimos anos para as ruas de Dresden — a capital do estado –, vários protestos pró-nacionalistas.

