Argentina impõe controlos de capitais para tentar conter crise

O governo da Argentina decidiu avançar com a imposição de controlos de capitais este domingo, depois de a moeda argentina ter perdido mais de 25% do valor em apenas um mês. Foi nessa altura que eleições primárias sinalizaram que o governo em funções, bem visto pelos mercados, não deverá conseguir manter-se no lugar, provavelmente perdendo as eleições de outubro. A crise já levou a que o país tenha indicado, na última semana, que não tem condições para cumprir os pagamentos sobre um conjunto de 101 mil milhões de dólares em dívida.

A decisão é uma tentativa de conter a crise financeira e evitar que as empresas presentes no país continuem a retirar capitais da Argentina, um movimento súbito que pressiona o peso e que o banco central argentino tem estado a tentar atenuar, sem grande sucesso. Só nos últimos dois dias da última semana, o banco central gastou cerca de três mil milhões de dólares das suas reservas de moeda estrangeira, tentando limitar a queda do peso.

O banco central definiu um prazo para que as empresas exportadoras repatriem, para a Argentina, todas as divisas estrangeiras que tiverem fora do país, no âmbito dos seus negócios. Passa, também, a ser necessária uma autorização para que se possa vender pesos no mercado cambial. E vai ser proposto aos detentores de parte dos títulos de dívida soberana argentina, no valor de 50 mil milhões de dólares, que aceitem uma “reestruturação voluntária” dos títulos que detêm.

Ao mesmo tempo, o Governo vai tentar renegociar o pagamento dos empréstimos do Fundo Monetário Internacional (FMI), que ascendem a 44 mil milhões.

