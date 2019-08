Gil Vicente e Vitória de Setúbal empatam sem golos em Barcelos

O Gil Vicente e o Vitória de Setúbal empataram hoje 0-0, em jogo da quarta jornada da I Liga de futebol, disputado em Barcelos.

Com esta igualdade, a formação de Barcelos ocupa o oitavo posto com cinco pontos, enquanto os sadinos estão no 15.º lugar com três pontos, resultantes de três empates, todos a zero, numa prova em que ainda não venceram e não marcaram qualquer golo.

Continuar a ler