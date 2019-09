Grupo de cristãos rezou na praia para pedir ao furacão Dorian para se “acalmar”

Um grupo de cristãos reuniu-se ao final da tarde de quinta-feira no pontão de uma praia de Jacksonville, na Flórida, para, com rezas e leitura de passagens bíblicas, pedir ao furacão Dorian que se “acalme” e se afaste daquela zona costeira norte-americana. O mesmo grupo, recorda o jornal local News4Jax, também teve a mesma iniciativa quando, em 2017, o furacão Irma se abateu sobre a mesma região. Nessa altura, há dois anos, “sentimos que fizemos diferença”, disse um dos membros da congregação religiosa.

“Estamos aqui como um grupo de crentes, tal como fizemos há dois anos com o Irma. Viemos, formámos um círculo e cantámos”, explica uma das pessoas que organizaram a iniciativa, Mary Paker. A mesma fonte disse que não só “sentimos que fizemos diferença”, em 2017, como “ficámos muito surpreendidos com as reações nas redes sociais, de que pessoas que fizeram a mesma coisa nas suas cidades e praias”.

O furacão Dorian chegou às Bahamas pelas 12h40 horas locais (17h40 de domingo em Portugal continental), com ventos de 297 quilómetros por hora, segundo a CNN. Nas últimas horas evoluiu para categoria 5, a mais alta, comunicaram as autoridades norte americanas no Twitter, onde falam mesmo de um furacão “catastrófico”, com “ventos devastadores”.

