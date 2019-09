Instituto Português do Sangue não pôde comprar material por dívida de milhões

Até 31 de dezembro de 2018, as entidades públicas deviam ao Instituto Português do Sangue (IST) 83,3 milhões de euros, como revela o Público. Segundo o relatório de atividades do mesmo ano, este constrangimento financeiro fez o com que a instituição tivesse dificuldades em fazer alguns procedimentos necessários. Até 31 de julho deste ano, a mesma dívida já era de 75,8 milhões.

Procedimentos de aférese (separação de componentes do sangue) não puderem ser feitos porque “processos de aquisição, nomeadamente de reagentes, arrastados no tempo” aguardavam “fundos disponíveis”. Segundo o relatório citado pelo mesmo jornal, isto levou a uma ““perturbação ao desenvolvimento regular da atividade, condicionando as marcações de sessões de aférese”.

Além disso, “as múltiplas greves de vários grupos profissionais que afetaram negativamente a atividade da aférese; múltiplas avarias do selador manual que também levaram à desmarcação de algumas sessões; avaria do aparelho e indisponibilidade de reagentes”. O relatório refere ainda que “a falta de um profissional administrativo afeto à aférese” contribuiu para aumentar a dificuldade em realizar este procedimento porque ficaram mais “tarefas sobre os enfermeiros e médicos”.

A realização deste indicador [constrangimentos financeiros nos procedimentos aquisitivos] em 2018 está fortemente comprometida pela falta de reagentes que ocorreu por diversas vezes em 2018. A regularização do tempo de resposta a clientes, verificada em alguns meses, não consegue compensar o número de dias de espera que se observaram por falta de reagentes”, diz o relatório.

Como o IPS depende de fundos mensais disponíveis para funcionar e prestar serviços a entidades públicas e privadas, ao mesmo jornal fonte da instituição afirmou que só pode assumir compromissos consoante os fundos mensais que tenha.

