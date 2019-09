Manifestantes fazem barricadas no aeroporto de Hong Kong

Os protestos tinham sido proibidos pelo governo chinês, mas isso não foi impedimento para os manifestantes pró-democracia em Hong Kong voltarem a sair às ruas. Depois de um sábado tenso, este domingo a maior concentração é no aeroporto de Hong Kong, onde os manifestantes montaram barricadas e encheram o terminal de autocarros, como conta o The Guardian.

“Libertem Hong Kong, revolução agora”, gritaram a caminho do aeroporto os manifestantes. Dezenas de polícias estão no local a tentar conter o protesto. O comboio que liga a cidade ao aeroporto também já foi fechado.

Já no dia anterior, a polícia de Hong Kong tinha lançado gás lacrimogéneo e canhões de água sobre os manifestantes que protestam à frente da sede do Governo no território. O protesto pró-democracia deveria assinalar os cinco anos em que Pequim recusou o sufrágio universal em Hong Kong.

A semana foi marcada também pela detenção de ativistas e deputados do parlamento de Hong Kong. Mas não só. Nos últimos dias, a polícia deixou de fazer policiamento a pé pelas ruas para evitar quaisquer emboscadas às forças de segurança. Esta semana, um ativista foi atacado com tacos de basebol por homens com o rosto tapado. Um polícia foi alvo também de um violento ataque com uma faca à saída de um turno, na sexta-feira, noticiou a Lusa.

Desde junho, mais de 800 manifestantes foram detidos, numa escalada de violência associada também a um impasse político, com a chefe do Governo a admitir chamar a si poderes reforçados face à situação de emergência que se vive no território e com a China a estacionar tropas na cidade vizinha de Hong Kong, Schenzen. A possível lei de extradição para a China continental tem sido o pretexto para estes protestos.

[Em atualização]

