“Sob Escuta”. Entrevista a Catarina Martins na Rádio Observador esta segunda-feira

Catarina Martins vem aos estúdios do Observador na segunda-feira para ser entrevistada numa edição especial do programa “Sob Escuta”. Ao longo de uma hora, a líder do Bloco de Esquerda vai responder às perguntas de Miguel Pinheiro, Pedro Benevides e José Pedro Mozos.

Numa altura em que os bloquistas surgem no terceiro lugar em todas as sondagens e em que, à esquerda, se vão tentando colher os louros desta legislatura enquanto se distribuem críticas aos outros partidos da “geringonça”, Catarina Martins dá pela primeira vez uma entrevista à rádio do Observador.

Depois de António Costa, Rui Rio e Assunção Cristas, a coordenadora do BE é a quarta líder política entrevistada pelo Observador neste período pré-eleições legislativas. Em direto a partir das 08h30 de segunda-feira.

