Subiu para sete o número de mortos confirmados em tiroteio no Texas

Pelo menos sete pessoas morreram ao final da tarde de sábado (madrugada em Lisboa) durante um tiroteio na cidade de Odessa, no Texas, Estados Unidos da América e há mais uma pessoa em estado crítico. O mais recente balanço foi divulgado este domingo aos jornalistas pela polícia da cidade texana.

O atirador, um indivíduo descrito como sendo um homem branco de cerca de 30 anos, terá começado a disparar aleatoriamente quando estava parado num sinal de trânsito. De acordo com as informações divulgadas no sábado pelas autoridades, o homem que viajava num Honda dourado, disparou primeiro sobre um polícia que tentava mandá-lo encostar, depois seguiu pela estrada que ligava duas cidades texanas, (Odessa e Midland) a atirar aleatoriamente sobre outros condutores, residentes e pessoas que estavam às compras. Durante esse percurso, os agentes da polícia mataram o atirador.

Mais de 20 pessoas ficaram feridas durante o ataque, incluindo um bébé de 17 meses que foi transferido para uma unidade pediátrica e que está numa condição considerada “satisfatória”, de acordo com as fontes hospitalares citadas pelo Huffington Post. Três agentes da polícia também ficaram feridos.

Relatos iniciais davam conta de que poderia haver mais do que um envolvido no tiroteio, mas a polícia de Midland confirmou ainda no sábado, numa publicação no Facebook, que “o (único) atirador ativo foi atingido e morto em Odessa”.

“Não há nenhum atirador ativo neste momento. Todas as agências estão a investigar relatos de possíveis suspeitos”, acrescentou a mensagem daquela força policial.

O incidente começou cerca das 16 horas locais de sábado (22h de Lisboa) perto de um semáforo perto da Interstate 20 e da Highway 191, que liga Midland a Odessa.

VIDEO of the police response in Odessa, as officers worked to find the suspect who opened fire in Midland and Odessa, killing 5 people and injuring 21 others. The suspect was later shot and killed by police. READ MORE: https://t.co/vIBRASXQXM (Courtesy: Melissa Taylor) pic.twitter.com/mbNnLFXK7j — FOX 4 NEWS (@FOX4) August 31, 2019

Um dos hospitais que recebeu seis das vítimas do tiroteiro, o Midland Memorial Hospital, afirmava no sábado à ABC que três feridos estavam em estado crítico, e três estáveis.

Durante o tiroteio, a universidade do Texas pediu aos estudantes para não saírem dos edifícios nos quais se encontravam. “Fiquem nos vossos dormitórios e não abram as portas”. A polícia está a alertar todos os cidadãos para “saírem das estradas”.

[No Facebook, a polícia de Midland, deixou um aviso à população]

Em declarações à ABC News, a porta-voz da Casa Branca Stephanie Grisham garantiu que o Presidente dos Estados Unidos da América estava a ser informado da evolução dos acontecimentos. Momentos depois, via Twitter, Donald Trump confirmava que tinha sido informado acerca do assunto pelo procurador-geral, William Barr, acrescentando apenas que as autoridades policiais estavam “completamente envolvidas”.

Just briefed by Attorney General Barr about the shootings in Texas. FBI and Law Enforcement is fully engaged. More to follow. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 31, 2019

[Durante a operação, a polícia fechou algumas estradas]

ACTIVE SHOOTER UPDATE: I just left the Cinergy in Odessa where police have closed off the area due to an active shooter. pic.twitter.com/ixlhGpNt5m — Victor Blanco (@BlictorVanco) August 31, 2019

No início deste mês, em El Paso, no mesmo estado, um jovem de 21 anos entrou num hipermercado Walmart e matou 20 pessoas num tiroteio.

