“Torna-se difícil quando não fazemos o nosso trabalho. Não fui muito elogioso ao intervalo”. Sérgio e a vitória “exagerada”

Depois de descer até Lisboa para sair da Luz com uma vitória convincente por dois golos de diferença e sem nenhum sofrido, o FC Porto recebeu o V. Guimarães, beneficiou da inferioridade numérica que afetou a equipa de Ivo Vieira logo no primeiro minuto e ganhou por 3-0, num jogo onde o resultado não espelha a atitude dos vimaranenses, que insistiram e deram luta até ser possível. Com este jogo, a equipa de Sérgio Conceição chegou às três vitórias consecutivas sem sofrer qualquer golo, algo que já não acontecia desde fevereiro, numa altura em que estava na liderança da Liga.

Além disso, os dragões são já o segundo melhor ataque do Campeonato, com dez golos marcados, Zé Luís e Marega estão no top 5 de goleadores e Marchesín é mesmo o guarda-redes com maior eficácia na resposta a remates feitos no interior da grande área. Tudo isto, assim explicado e dissecado, deveria querer dizer que Sérgio Conceição era este domingo um homem feliz. Mas o treinador não estava contente com a exibição global da equipa — ao contrário do que aconteceu na semana passada na Luz — e não o escondeu, reconhecendo que o resultado foi “exagerado” para o que aconteceu no Dragão e revelando que não foi “muito elogioso” na conversa que teve com os jogadores ao intervalo.

⏰Apito final: FC Porto 3-0 Vitória SC ⚠️Vitórias por 3+ golos de diferença na ????????Liga NOS 2019/20:

2 FC Porto

1 Benfica

1 Rio Ave

1 Moreirense pic.twitter.com/edT0iipZiE — playmakerstats (@playmaker_PT) September 1, 2019

“Quero dar os meus parabéns ao Vitória pelo excelente jogo que fez dentro das dificuldades que é ficar com menos um jogador logo bem cedo. Nós fizemos o golo e, estando o adversário em inferioridade, pensávamos que as coisas seriam mais fáceis. Mas no futebol torna-se difícil quando não fazemos o nosso trabalho. Falo defensivamente, porque está tudo associado. Na nossa dinâmica ofensiva fomos muito previsíveis na largura, poucas vezes esticámos o Vitória, que se apresentou muito compacto em 15 metros, a ocupar bem os espaços. Nós, de certa forma, não provocámos alguma incerteza na última linha do Vitória”, explicou Sérgio Conceição, que acrescentou depois que as entradas de Otávio e Soares, já na segunda parte, foram importantes para manter a frescura da equipa.

Já Marchesín, que continua a ser um substituto à altura de Casillas e que mantém a baliza inviolável há três jogos seguidos, destacou a importância de estar numa equipa “top a nível mundial”. “Estou a tratar de aproveitar a oportunidade de estar nesta equipa. Estou muito agradecido pela oportunidade que me estão a dar e estou a tratar de a aproveitar. Temos um plantel muito grande para as competições que vêm a caminho. Vem agora uma paragem para jogos de seleções, depois vem um jogo muito importante para a Liga e estamos preparados para isto. Trabalhamos para isso e oxalá possamos continuar a lutar pelo Campeonato”, atirou o guarda-redes argentino.

⏰Apito final: FC Porto 3-0 Vitória SC Depois do golo de ????????Kraer (Gil) a 10 de Agosto, o ????FC Porto nunca mais sofreu golos na Liga e marcou por 9 vezes. ⚠️Os dragões somam três vitórias sem sofrer golos pic.twitter.com/wZj8dG2TF2 — playmakerstats (@playmaker_PT) September 1, 2019

