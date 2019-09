34 mortos em incêndio num barco nos EUA

Pelo menos 34 pessoas morreram e cinco foram resgatadas depois de um incêndio ter consumido uma embarcação junto à ilha californiana de Santa Cruz, nos Estados Unidos, está a avançar a Fox News, que cita fontes policiais. Os agentes de Ventura County confirmam que houve “múltiplas fatalidades”, diz o The Mirror, embora a Guarda Costeira ainda não tenha indicado quantas.

O alerta foi dado às cinco da manhã locais, avança a Fox News. “A Guarda Costeira lançou vários recursos de resgate junto com meios de agências locais para ajudar mais de 30 pessoas em perigo num barco de 75 pés perto da ilha de Santa Cruz”, confirmaram as autoridades no Twitter, sem avançar o número de vítimas mortais.

O incêndio ainda não foi extinto. As cinco pessoas que já foram resgatadas são membros da tripulação e estão bem. Apenas uma delas apresenta “ferimentos ligeiros”, disseram as autoridades à CNN. As outras vítimas continuam no interior do barco.

BREAKING NEWS: The Coast Guard has launched multiple rescue assets along with assets from local agencies to assist more than 30 people in distress on a 75ft boat near Santa Cruz Island. More details will be available later as this operation continues.

