Alunos bolseiros do IPL não têm alojamento devido a obras na residencial Maria Beatriz

Os estudantes deslocados bolseiros do Instituto Politécnico de Lisboa (IPL) não têm acesso a alojamento na Unidade Residencial Maria Beatriz no início deste ano letivo, de acordo com uma denúncia enviada pelos bolseiros ao Observador. A única residência estudantil do IPL deveria disponibilizar quartos a preços acessíveis para 186 alunos.

O contrato assinado a 17 julho entre os Serviços de Ação Social (SAS) do IPL com a Comprojeto previa a conclusão das obras no espaço de 90 dias — até 15 de outubro. Mas o mesmo documento indica que “os trabalhos que previsivelmente causem perturbação aos utentes” deveriam decorrer de 1 até 30 de agosto, por ser o único período em que a Unidade Residencial se encontraria desocupada.

“Temos antigos residentes, no segundo, terceiro e quarto ano, e novos colocados que não vão ter alojamento”, explica uma estudante residente, sob a condição de anonimato, sublinhando: “Não temos casa, porque a nossa casa é a residência e não temos alternativa para viver em Lisboa. Se temos bolsa é porque não temos condições económicas para pagar um quarto em Lisboa“.

A primeira indicação dos SAS aos alunos, no final do ano letivo 2018/19, terá indicado que as obras estariam concluídas a tempo do início das aulas no ano letivo seguinte. Já no final do agosto, e “em reposta a emails de vários alunos”, os estudantes foram informados de que não teriam acesso ao alojamento. “Se não houver impedimentos, as obras terminam em outubro, mas a Unidade Residencial só abre em novembro, depois de ser limpa”, explica a mesma aluna bolseira.

Para compensar o fecho temporário da residência, os Serviços de Ação Social terão indicado aos estudantes que pagariam até 174,30€, um valor insuficiente, de acordo com os estudantes: “Neste momento, estamos de mãos e pés atados, a procurar quartos em Lisboa a menos de uma semana de começarem as aulas. Eles dizem que nos dão apoio, mas teríamos de alugar um quarto por 174,30€, e ter recibo”.

“A realidade em Lisboa não é essa”, reforça, “os preços são muito mais altos, e a maior parte das casas nem tem contratos”. Arrendar um quarto em Lisboa custa em média 323 euros, de acordo com o último estudo do Idealista, feito em setembro do ano passado.

As obras, no valor de 408 341,21€, vêm responder a queixas antigas dos alunos: “Iam reparar fugas na canalização, remodelar as casas de banho todas — porque nós tomávamos banho com águas de canos enferrujados a cair em cima de nós –, arranjar e pintar as fissuras no exterior do edifício, e renovar o mobiliário”.

Contactado pelo Observador, o Instituto Politécnico de Lisboa remeteu quaisquer esclarecimentos para depois de uma reunião agendada para as 14h00 desta segunda-feira entre o presidente do IPL, Elmano Fonseca Margato, e responsáveis do SAS.

Também o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, contactado pelo Observador, ainda não comentou o caso.

