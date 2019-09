Catarina Martins. “Alguém acredita” que Costa governará da mesma maneira com maioria?

A líder do Bloco de Esquerda está em direto na rádio Observador para uma entrevista no âmbito das eleições legislativas do próximo dia 6 de outubro. Catarina Martins começa por defender as propostas do seu partido, dizendo que “as enormes desigualdades estão a minar a democracia”. Assim, garante que o programa eleitoral que o BE preparou “é essencialmente social-democrata, no sentido em que corrige os excessos com controlo da economia e mecanismos de igualdade”. E tem dúvidas sobre a palavra de António Costa sobre a constituição do próximo Governo.

Questionada sobre se “a propriedade é roubo”, como constava num dos debates do acampamento de verão do Bloco, a líder do BE disse que “quem se apropria de um bem comum está a tirá-lo a um universo coletivo que o devia gerir. Por exemplo, se a água for privatizada isso é um roubo. Quer dizer que alguém vai ter um interesse económico na exploração do bem comum”, argumentou.

Quanto a revisões Constitucionais que possam ser feitas caso o Parlamento tenha uma ampla maioria de esquerda (dois terços dos deputados), Catarina Martins considera que isso é difícil de acontecer já que não julga “que haja coerência entre o PS e os partidos de esquerda sobre a Constituição, o PS tem feito revisões com a direita”. Ainda assim, caso isso acontecesse, a líder bloquista deu exemplos sobre três dos temas que poderiam ser revistos na Lei Fundamental: referendar tratados internacionais: direitos dos imigrantes e o voto aos 16 anos.

Catarina Martins traçou ainda as principais condições para negociar com o próximo Governo: “Identificamos o investimento e o trabalho como as duas grandes questões para a legislatura. São duas grandes condições para o que o próximo governo vai fazer”. “As questões do direito laboral e do investimento são fundamentais para a próxima legislatura”, repetiu mais adiante na entrevista. A líder de um dos partidos que apoiou o Governo PS no Parlamento na legislatura que agora termina considera que “os salários no privado não vão recuperar sem alterações na legislação laboral”.

Sobre a reforma laboral que foi feita nesta legislatura, mostra-se insatisfeita e sublinha que há medidas na troika que não foram revertidas, exemplificando com as horas extraordinárias: “Há mais abuso laboral com as horas extraordinárias. Sendo baratas compensa às empresas usarem-nas. Eram mais caras para promover a criação de emprego”, argumenta. Também fala na necessidade de alterar a compensação por despedimento, alterada na altura do programa de ajustamento com a entrada da troika no país.

Em matéria de banca, Catarina Martins foi confrontada coma defesa da nacionalização da banca, que o BE defende no seu programa eleitoral e explica que o que o seu partido propõe “não é nacionalização de toda a banca, ainda que ache que isso não é nenhum papão”. “O sistema financeiro deve ser público, sim, porque é essencial a toda a economia e quando estoira quem paga são os contribuintes”, defendeu na entrevista. A líder do Bloco diz que isso era o que deveria acontecer, nomeadamente, no Novo Banco.

Na parte mais política da entrevista e sobre as condições de governação futuras, Catarina Martins mostrou dúvidas sobre a promessa do líder do PS, António Costa, que tem dito que mesmo com maioria absoluta governará da mesma maneira, ou seja, procurará acordos com os partidos à esquerda. “A questão não é seu eu acredito, Alguém acredita?”, questionou. Para a líder do BE, “uma maioria absoluta do PS não parece que seja caminho para resolver os problema que o país tem. Não foi no passado, não temos razões para acreditar que será no futuro”, afirmou.

