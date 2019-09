Costa e Jerónimo abrem debates das legislativas com divergências sobre legislação laboral

Artigo em atualização

O primeiro debate televisivo das legislativas de 6 de outubro foi transmitido esta segunda-feira à noite, com António Costa e Jerónimo de Sousa a confrontarem-se durante trinta minutos com os quatro anos de acordo das esquerdas a serem justificados por ambas as partes logo no arranque do debate, embora em sentidos diferentes. Costa diz que há motivos para se sentirem “honrados” com os últimos quatro anos, já Jerónimo de Sousa prefere separar a boa “relação pessoal” com Costa do que aconteceu na governação: “Isso pode estabelecer confusão entre o que não é confundível”. O líder comunista foca no contributo do seu partido para o que foi conseguido, já Costa diz que o PS foi “o único a assumir por inteiro esta governação”.

Cada um puxa os louros ao seu lado, a pouco mais de um mês das legislativas, depois de quatro anos em que o PS contou com o PCP para governar com estabilidade. O socialista acredita que os partidos “conseguiram provar que os caminhos não eram incompatíveis”. E o comunista também assume que o acordo não foi mau para o PCP e que na rua ouve “uma nota geral, que á a valorização da proposta” do PCP: “Valorizamos o que é de valorizar. Nós, enfim, consideramos que foi importantíssimo repor direitos que alguns achavam perdidos”. Mas não se atravessa sobre a continuidade da solução das esquerdas: “A conjuntura será diferente, não será igual”.

Costa acabou por ouvir que o combate à precariedade não foi suficiente, apontando para as alterações ao código laboral que foram viabilizadas pela direita. Costa deu exemplos de alterações, como o período de experiência, para o qual os estágios, por exemplo, passaram a contar. Foi o tema que mais debate suscitou entre os dois candidatos às legislativas, com o comunista a considerar que as questões salariais e da proteção dos contratos não teve resposta à altura.

António Costa garantiu, por seu lado, a reforma que foi feita é “a primeira, desde 1976, que em vez de comprimir direitos, os alarga”. E argumentou que PSD e CDS não votaram a favor da reforma, mas sim que ela “resultou de um acordo feito em concertação social. Os partidos da direita abstiveram-se na votação, permitindo a viabilização das alterações propostas pelo Governo.

O líder comunista só aceitou estar neste debate com o líder do PS e naquele em que vai confrontar-se com o líder social-democrata Rui Rio, já que o PCP discorda do modelo de debates que foi acordado entre as televisões e os partidos.

Rui Rio e António Costa vão enfrentar-se duas vezes: a primeira, a 16 de setembro, será transmitida pela RTP, SIC e TVI; e a segunda será difundida na Rádio Renascença, Antena 1 e TSF a 23 de setembro. No dia 23 de setembro, os candidatos do PS e PSD, têm, além do debate a dois durante a manhã, o último debate com os seis partidos com assento no Parlamento. Este último debate será transmitido na RTP1.

